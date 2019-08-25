أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية شن "أكبر" هجوم صاروخي على السعودية منذ 2015، فيما ذكر التحالف العربي بقيادة المملكة أنه اعترض 6 صواريخ باليستية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره بهذا الصدد: "في عملية واسعة جدا، القوة الصاروخية تطلق عشرة صواريخ باليستية من نوع بدر 1 باتجاه جازان، استهدفت مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جازان الإقليمي ومواقع عسكرية أخرى في جازان، وقد أصابت أهدافها بدقة عالية".

وأضاف سريع أن العملية الصاروخية "أصابت قيادة الجيش السعودي بالرعب والهلع وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي".

وشدد على أن هذه العملية تعتبر الأكبر للقوة الصاروخية للحوثيين بالأسلحة الباليستية المتوسطة "منذ بدء العدوان".

ولفت إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم"، وختم بالقول: "نعد النظام السعودي بعمليات أكبر وأوسع كلما استمر في عدوانه وحصاره".

من جانبه، صرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، بأن "قواته المشتركة تمكنت... مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".

وقال المالكي في هذا السياق، إن "استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وبالصواريخ الباليستية، يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى".

وأضاف: "كما يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني".

وشدد المالكي على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات"، مشددا على أن "هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات".

يأتي هذا الهجوم بعد أن أعلنت قوات الحوثيين عن تنفيذ سلاح الجو المسير التابع لها هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية، بعدد من طائرات "قاصف k2".

المصدر: RT + واس