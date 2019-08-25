أفاد مراسل RT في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بأن دوي الانفجارات التي سمعت في سماء المدينة، ناتجة عن محاولة منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية التصدي لصواريخ فلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات والبلدات المحاذية لقطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن منظومة "القبة الحديدية" تصدت لـصاروخين من أصل 3 أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنة "سيديروت" المحاذية للقطاع.

وأكدت أن أصوات الانفجارات التي سمعت في سماء غزة ناجم عن محاولة نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي التصدي لصواريخ المقاومة، وزعمت المواقع العبرية ان احد الصورايخ انفجر في سماء القطاع.

كما أشارت وسائل الإعلام، إلى أن عددا من المستوطنين أصيبوا، جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات قضاء قطاع غزة.

محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ فوق مستوطنة "سديروت". pic.twitter.com/2WEdZqBNSI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 25 августа 2019 г.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية