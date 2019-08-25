أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو المسير التابع لها، نفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية، بعدد من طائرات "قاصف 2K".

وأفاد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، بأن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد، تأتي في إطار الرد على التحالف العربي وحصاره المستمر للشعب اليمني.

سلاح الجو المسير ينفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مبنى الاتصالات فى القاعدة وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم. — العميد يحيى سريع (@army21ye) 25 августа 2019 г.

وفي وقت سابق، أعلن سريع أن القوة الصاروخية التابعة للحوثيين، أطلقت صاروخا باليستيا من نوع "نكال" على تمركزات للجيش السعودي قبالة السديس بنجران.

وصرح بأن القصف أصاب هدفه بدقة عالية وخلف عشرات القتلى والجرحى، مشيرا إلى أنه تمت مشاهدة عدد من سيارات الإسعاف تهرع لنقلهم.

وأكد أن الضربة جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، مبينا أن القوات المتمركزة بتلك المنطقة كانت تتأهب لزحف كبير باتجاه مواقع تمركز للعناصر المسلحة التابعة للحوثيين على الحدود.

المصدر: RT + قناة "المسيرة"