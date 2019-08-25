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التحالف العربي: اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم واسع على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم واسع على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية
RT / almasirah
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو المسير التابع لها، نفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية، بعدد من طائرات "قاصف 2K".

وأفاد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، بأن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد، تأتي في إطار الرد على التحالف العربي وحصاره المستمر للشعب اليمني.

وفي وقت سابق، أعلن سريع أن القوة الصاروخية التابعة للحوثيين، أطلقت صاروخا باليستيا من نوع "نكال" على تمركزات للجيش السعودي قبالة السديس بنجران.

وصرح بأن القصف أصاب هدفه بدقة عالية وخلف عشرات القتلى والجرحى، مشيرا إلى أنه تمت مشاهدة عدد من سيارات الإسعاف تهرع لنقلهم.

وأكد أن الضربة جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، مبينا أن القوات المتمركزة بتلك المنطقة كانت تتأهب لزحف كبير باتجاه مواقع تمركز للعناصر المسلحة التابعة للحوثيين على الحدود.

المصدر: RT + قناة "المسيرة"

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