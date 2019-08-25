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مصر.. اعتقال ناشط حقوقي دأب على انتقاد الحكومة وشيخ الأزهر

أخبار العالم العربي

مصر.. اعتقال ناشط حقوقي دأب على انتقاد الحكومة وشيخ الأزهر
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
أحد السجون في القاهرة - أرشيف
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قالت منظمة العدل والتنمية العاملة بصعيد مصر إن السلطات المصرية اعتقلت الناشط الحقوقي زيدان حسين، مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان المصرية فرع محافظة قنا مركز الوقف القلمينا.

وأكدت المنظمة أن العملية جرت منتصف الليلة الماضية، حيث تمت مداهمة منزل زيدان القنائي لاعتقاله واقتياده إلى مديرية أمن قنا والأمن الوطني بقنا. ولم تشر المنظمة في بيانها لأسباب القبض على الناشط الحقوقي.

يذكر أن زيدان حسين دأب على انتقاد المؤسسات الحكومية المصرية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فضلا عن انتقاده لشيخ الأزهر.

ورفضت السلطات المصرية إعطاء تعليقات حول صحة القبض على الناشط السياسي زيدان حسين.

ناصر حاتم

RT 

 

 

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