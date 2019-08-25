ذكر "حزب الله" اللبناني أن الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين، اللتين أسقطت إحداهما وانفجرت الثانية، اليوم الأحد، فوق ضواحي بيروت، كانت لديهما أهداف معينة يجري حاليا تحقيق لتحديدها.

وشدد المسؤول الإعلامي في "حزب الله"، محمد عفيف، في تصريح تلفزيوني، على أن ما حصل هو "انتهاك صريح" للسيادة الوطنية اللبنانية، مؤكدا أن الرد سيعلن عنه في كلمة "حاسمة" للأمين العام، حسن نصر الله، ولا كلام قبل ذلك.

وأوضح عفيف أن الأجهزة الأمنية اللبنانية عملت بشكل موحد وبتنسيق كامل مع المعنيين في "حزب الله" لكشف ملابسات ما حصل.

ولفت المتحدث باسم "حزب الله" إلى أن الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين كانت لديهما أهداف معينة والتحقيق مستمر لتحديدها، مشيرا إلى أنه لم يسجل سقوط جرحى وإنما كانت هناك إصابات طفيفة ناجمة عن تكسير الزجاج.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الأحد، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها.

وقال عفيف، توضيحا للحادث، إن الطائرة المسيرة الأولى سقطت دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية.

ولفت عفيف إلى أن "حزب الله" ليس من أسقط الطائرة الإسرائيلية الأولى، ووصف ما حصل بـ "الانفجار الحقيقي"، مشيرا إلى أن "الرد القاسي" على هذا "الاعتداء الإسرائيلي" سيعلن عنه نصر الله في كلمة سيلقيها اليوم، الساعة الخامسة مساء.

ودان كل من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس وزراء البلاد، سعد الحريري، هذا الاعتداء، فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانا طلبت خلاله من المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا "الخرق الخطير للسيادة اللبنانية".

المصدر: وكالات