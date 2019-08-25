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حمدوك: اختيار الوزراء سيتم وفقا لمعايير قوى التغيير

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حمدوك: اختيار الوزراء سيتم وفقا لمعايير قوى التغيير
Reuters
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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قال رئيس الحكومة السودانية الجديد، عبد الله حمدوك، إن اختيار الوزراء سيتم وفق المعايير التي وضعتها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وتعتمد بالأساس على الكفاءات.

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وأضاف حمدوك، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، أمس السبت، أنه سيعمل مع فريق وليس بشكل شخصي، مؤكدا أنه اتفق مع قوى التغيير على برنامج لثلاثة أعوام، ولن تحدث خلافات حوله، لاسيما وأن قوى التغيير متوافقة على برنامج حد أدنى.

وتابع أن البرنامج الذي سيعمل عليه لن يكون ثابتا، بل مرنا قابلا للتغيير والتعديل والتطور.

وقال حمدوك: "أعلم أن المهمة التي أوكلت إلي صعبة وعظيمة، ولكني سأعمل مع الشعب السوداني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

وأضاف: "الثورة السودانية، التي انطلقت في 19 ديسمبر الماضي أثبتت أنها ثورة مختلفة، وشاركت فيها مدن السودان في كل أنحاء البلاد.. هذه المساهمة الشعبية لأجل الخروج بالسودان إلى مجتمع تعددي ديمقراطي".

واندلعت احتجاجات شعبية في ذلك التاريخ، منددة في البداية بتردي الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تطالب برحيل الرئيس آنذاك عمر البشير، حتى عزلته قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي.

المصدر: الأناضول

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