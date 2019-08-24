أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعم بلاده لـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، مشددا على ضرورة منع التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي التقى، مساء اليوم السبت، رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع والتي تعقد بمدينة بياريتز الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، مضيفا أن اللقاء تطرق إلى "بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذلك مستجدات الأوضاع في ليبيا".

وأكد السيسي في هذا الصدد، حسب راضي، "ثوابت الموقف المصري القائم على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتمنع التدخلات الخارجية في ليبيا، مع دعم دور مؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسها الجيش الوطني الذي يقوم بمحاربة الاٍرهاب والمليشيات المسلحة، بهدف تلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق نحو عودة الاستقرار والأمن".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

وفي تصعيد خطير للتوتر في البلاد، أطلقت قوات حفتر يوم 4 أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى لتطهيرها من الإرهابيين، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم بقوة.

وتوجه حكومة الوفاق الوطني انتقادات مستمرة لسلطات كل من مصر والإمارات بسبب دعمها لقوات حفتر، قائلة إنها تحصل على أسلحة منهما، بينما يتهم قائد "الجيش الوطني الليبي" تركيا وقطر بالتدخل في شؤون بلاده و"دعم الإرهاب" فيها.

المصدر: RT