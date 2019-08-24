 
مباشر

الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني

أخبار العالم العربي

الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني
twitter.com/MohamedBinZayed
الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb0z

وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس الجمعة، إلى الإمارات في زيارة دولة تستغرق يومين.

وأجرى مودي، اليوم السبت، مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، تركزت، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، على "تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومنح ولي عهد أبو ظبي رئيس الوزراء الهندي، وسام زايد، وهو أرفع وسام مدني في الإمارات، "تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

وأشار مودي في تصريحات لـ "وام" إلى أن العلاقات بين الإمارات والهند، ثالث أكبر شريك تجاري لها، في أفضل حالاتها على الإطلاق، وأن بلاده تجد في أبو ظبي شريكا مهما في تطبيق خططها الاقتصادية الطموحة.

المصدر: وام + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقطة المراقبة التركية بإدلب.. كيف حاصرتها قوات الجيش السوري؟