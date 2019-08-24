الإمارات تمنح رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني

وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس الجمعة، إلى الإمارات في زيارة دولة تستغرق يومين.

وأجرى مودي، اليوم السبت، مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، تركزت، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، على "تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومنح ولي عهد أبو ظبي رئيس الوزراء الهندي، وسام زايد، وهو أرفع وسام مدني في الإمارات، "تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

وأشار مودي في تصريحات لـ "وام" إلى أن العلاقات بين الإمارات والهند، ثالث أكبر شريك تجاري لها، في أفضل حالاتها على الإطلاق، وأن بلاده تجد في أبو ظبي شريكا مهما في تطبيق خططها الاقتصادية الطموحة.

محمد بن زايد يقلد رئيس وزراء الهند " وسام زايد " تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ويشهد إطلاق طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عاما لمولد " المهاتما غاندي ". pic.twitter.com/HmaU4agTa4 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 24, 2019

المصدر: وام + RT