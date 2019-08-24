أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها تمكنت من تطوير منظومتين للدفاع الجوي، فرضتا معادلات جديدة في الحرب الجارية باليمن مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إنها "نجحت في تطوير منظومتين دفاعيتين دخلتا خط المعركة وحققتا نتائجا إيجابية على صعيد معركة التصدي للعدوان".

وأوضح سريع أن الحديث يدور عن منظومتي "فاطر 1" و"ثاقب 1"، ودخلتا خط المعركة في أكتوبر 2017، مستعرضا العمليات "الناجحة" التي قال إنها نفذت بواسطة هذا السلاح في مواجهة قوات التحالف والجيش الأمريكي.

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وأشار إلى أن "فاطر 1" تمكنت من التصدي لطائرات معادية من طرازات "F-16" و"F-15" و"ميراج" و"تايفون"، وبين أن المنظومة أصبحت تعمل منذ مطلع العام الجاري في مناطق العمليات العسكرية الشمالية ونجحت في إفشال العديد من العمليات الجوية المعادية، إضافة إلى عمليات إنزال في محافظة حجة.

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وقال سريع: "شهد شهر يونيو من هذا العام إسقاط طائرة أمريكية نوع كيو 9 في محافظة الحديدة بصاروخ من منظومة فاطر 1. كما نجحت الدفاعات الجوية قبل أيام وعبر منظومة فاطر 1 من إسقاط طائرة إم كيو 9 أمريكية بمحافظة ذمار".

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وفيما يتعلق بـ "ثاقب 1"، ذكر سريع أنها نجحت في إسقاط طائرة أمريكية من نوع "إم كيو 9" بعد شهر واحد من دخولها الخدمة، مبينا أن المنظومة نجحت في 6 سبتمبر 2018 في اعتراض مروحيات من طراز "أباتشي" جنوب مدينة الحديدة، ومن وقتها توقفت تلك المروحيات عن التحليق لعدة أشهر.

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وأعلن سريع أنه تم تطوير منظومتين دفاعيتين ثالثة ورابعة ضمن جاهزية قوات الحوثيين، وسيجري الكشف عنهما خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم قوات الحوثيين: "فرضت منظومات الدفاع الجوي اليمنية على قوى العدوان معادلات جديدة وأجبرتها على التعامل بحذر، ودفعت طائرات العدو لاتخاذ إجراءات معينة بعد أن كانت تنفذ عملياتها دون أن تعترضها أي أسلحة. تشكل منظومات الدفاع الجوي في المناطق التي تعمل بها تهديدا حقيقيا لكافة الأهداف الجوية المعادية وهذا ما أثبتته المراحل السابقة".

المصدر: وسائل إعلام تابعة للحوثيين