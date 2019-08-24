ليبيا.. مطار معيتيقة يعلق عمله مجددا بسبب قصف عشوائي

أعلن مطار معيتيقة الدولي في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت، تعليق الرحلات الجوية فيه بسبب تعرضه مجددا لقصف عشوائي، على خلفية الصراع العسكري المتواصل في البلاد.

وأكد المطار على صفحته في "فيسبوك" تعليق الرحلات حتى إشعار آخر إثر تعرضه للقصف بقذيفة، بالتزامن مع وصول رحلة من اسطنبول تابعة لشركة "طيران البراق" ورحلة أخرى للخطوط الجوية الليبية قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام.

ولم يكشف المطار عما إذا كان القصف ألحق أي أضرار بشرية أو مادية، ولم يحمل أي جهة المسؤولية عنه.

وأفاد مراسل RT في ليبيا بأن قذائف سقطت قرب صالة المسافرين في المطار.

وحسب الموقع الرسمي للمطار، تم تغيير وجهة بعض الرحلات، بما فيها الرحلة المذكورة من اسطنبول، إلى مطار طرابلس الدولي، فيما لا يزال وضع الرحلة التي تقل الحجاج "مجهولا".

وسبق أن اضطر هذا المطار الواقع تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق بطرابلس، غير مرة إلى تعليق عمله في الأشهر القليلة الماضية على خلفية تعرضه لقصف من قبل خصوم هذه الحكومة.

المصدر: RT + بوابة الوسط