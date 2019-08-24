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السيسي في فرنسا لحضور قمة G7

أخبار العالم العربي

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يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع ( G7 ) في فرنسا.

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ووصل السيسي صباح اليوم السبت إلى مدينة "بياريتس" الفرنسية، للمشاركة في القمة تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددا من المواضيع، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذلك مكافحة عدم المساواة، ودعم تمكين المرأة، خاصة في إفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

السيسي في فرنسا لحضور قمة G7

وأضاف المتحدث أنه من المنتظر أن يلقي السيسي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة (G7) وإفريقيا، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، تتناول عرض الرؤية الإفريقية لسبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين إفريقيا ودول مجموعة (G7) في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

كما سيلتقي الرئيس المصري على هامش فعاليات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي في فرنسا لحضور قمة G7

المصدر: RT

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