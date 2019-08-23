فنزويلا وهونغ كونغ وكشمير والغاز الروسي ضمن أجندة لقاءات ترامب على هامش قمة G7

أكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيبحث مع الزعماء الآخرين في مجموعة G7 على هامش قمتها في بياريتس الفرنسية عددا من الملفات الدولية الملحة.

وذكر المسؤول في حديث لوسائل الإعلام أن ترامب سيعقد على هامش القمة التي تنطلق أعمالها غدا السبت لقاءات ثنائية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء وزراء الهند ناريندرا مودي وبريطانيا بوريس جونسون واليابان شينزو آبي وكندا جاستين ترودو.

وستتركز المفاوضات بين ترامب وميركل، حسب المسؤول، على مسائل أمن الطاقة والمخاوف الأمريكية بشأن اعتماد أوروبا على صادرات الغاز الروسي.

وأما بخصوص قمة ترامب-جونسون، فإنها ستتناول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإمكانية التفاوض على اتفاقية تجارية ثنائية بين لندن وواشنطن، حسب المسؤول.

وفي اللقاء مع مودي، سيطلع ترامب على خطة رئيس الحكومة الهندية بشأن تخفيف التوتر حول إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، بالإضافة إلى المسائل التجارية، وذلك في وقت تسعى واشنطن إلى إقناع نيودلهي بخفض التعريفات على الواردات من الولايات المتحدة وفتح أسواق الهند أمام المنتجات والخدمات الأمريكية، حسب المسؤول.

في غضون ذلك، سيتركز اللقاء بين ترامب وماكرون على قلق واشنطن المتزايد إزاء الضريبة الرقمية الفرنسية التي تطال شركات أمريكية مثل "أمازون" و"غوغل" و"فيسبوك"، كما سيناقشان المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكيفية التعامل المشترك معها.

ومن المتوقع أن تتركز قمة ترامب-آبي على مسائل التجارة، غير أن التهديدات الأمنية الإقليمية قد تظهر أيضا ضمن أجندتها، حسب المسؤول.

وفيما يتعلق باللقاء بين ترامب وترودو فسوف يبحث الزعيمان، حسب المسؤول، خيارات زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ومستجدات الوضع في هونغ كونغ التابعة للصين والتي تشهد منذ أكثر من شهرين احتجاجات شعبية ترافقها أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة المحلية والمتظاهرين.

وأكد المسؤول أن زعماء G7 قد يبحثون في القمة إمكانية عودة روسيا إلى المجموعة.

المصدر: سبوتنيك + UrduPoint News