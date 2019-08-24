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مسؤول عراقي لـRT: اعتقال مجموعة أجانب في صالات القمار ببغداد

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مسؤول عراقي لـRT: اعتقال مجموعة أجانب في صالات القمار ببغداد
صورة أرشيفية
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كشف المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية، جمال الأسدي، اليوم السبت، عن اعتقال السلطات العراقية لمجموعة من الأجانب كانوا يعملون في صالات القمار ببغداد.

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وقال الأسدي لـRT إن "من بين المعتقلين 24 امرأة من جنسيات عدة، وهناك عدد من الرجال الأجانب أيضا، وهؤلاء كانوا يعملون ويديرون صالات روليت في بغداد"، مبينا إنهم "سيحاكمون وفق القانون العراقي بعد أن تنتهي عمليات التحقيق معهم".

وأضاف أن "الوزارة مستمرة بعملها في متابعة هذا الملف واعتقال إداراته".

يذكر أن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية يقوم بحملات واسعة لغلق صالات الروليت والقمار في العاصمة بغداد، واعتقل العشرات من أصحاب هذه الصالات والمتاجرين بالمخدرات والنساء.

المصدر: RT

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