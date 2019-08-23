 
مباشر

العراق.. العمليات الخاصة تغلق صالات روليت وقمار في بغداد وتعتقل العشرات

أخبار العالم العربي

العراق.. العمليات الخاصة تغلق صالات روليت وقمار في بغداد وتعتقل العشرات
Reuters / Thaier Al-Sudani
شرطة في العاصمة العراقية بغداد - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mawl

أعلنت مفتشية وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن العمليات الخاصة التابعة لها أغلقت صالات روليت وقمار في بغداد وألقت القبض على العشرات من مرتاديها.

وأوضحت المفتشية في بيان، أن مفرزة الضبط التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية ألقت وبالجرم المشهود القبض على 140 شخصا من مرتادي صالات القمار والروليت والعاملين فيها، في العاصمة بغداد، منهم 20 سيدة من جنسيات أجنبية، عدا عن ضباط ومنتسبين في أجهزة أمنية مختلفة.

وأغلقت المفرزة الخاصة بالمفتش العام بأمر قضائي قاعتين للروليت والقمار مجاورتين لفندقين كبيرين في العاصمة العراقية.

وأفادت بأن المفرزة التفتيشية الخاصة نظمت محضر ضبط أصولي بآلات وأدوات القمار المستخدمة في إحدى قاعات الفندق.

المصدر: "السومرية نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غضب عراقي بسبب تعرض سيدة للضرب في مطار إيراني