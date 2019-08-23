العراق.. العمليات الخاصة تغلق صالات روليت وقمار في بغداد وتعتقل العشرات

أعلنت مفتشية وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن العمليات الخاصة التابعة لها أغلقت صالات روليت وقمار في بغداد وألقت القبض على العشرات من مرتاديها.

وأوضحت المفتشية في بيان، أن مفرزة الضبط التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية ألقت وبالجرم المشهود القبض على 140 شخصا من مرتادي صالات القمار والروليت والعاملين فيها، في العاصمة بغداد، منهم 20 سيدة من جنسيات أجنبية، عدا عن ضباط ومنتسبين في أجهزة أمنية مختلفة.

وأغلقت المفرزة الخاصة بالمفتش العام بأمر قضائي قاعتين للروليت والقمار مجاورتين لفندقين كبيرين في العاصمة العراقية.

وأفادت بأن المفرزة التفتيشية الخاصة نظمت محضر ضبط أصولي بآلات وأدوات القمار المستخدمة في إحدى قاعات الفندق.

المصدر: "السومرية نيوز"