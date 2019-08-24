انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" في صحراء الأنبار بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم السبت، إنطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" في صحراء محافظة الأنبار، غربي العراق.

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وذكر بيان للخلية: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد أن حققت المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر أهدافها المرسومة بدقة ونجاح، انطلقت على بركة الله، المرحلة الرابعة من هذه العملية فجر اليوم السبت".

وأضاف أن "العملية تهدف لتفتيش وتطهير كامل الصحراء، والمناطق المحددة في محافظة الأنبار، من بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى أن "القوات المشاركة هي قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة، والحشد العشائري، وقيادة عمليات الأنبار المتمثلة بفرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير، والحشد العشائري وقيادة محور الحشد الشعبي الأنبار، ومحور غرب الأنبار، ومديرية شرطة الأنبار، وقيادة حرس الحدود الخامسة، وبدعم وإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي".



المصدر: RT