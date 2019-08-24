منحة إسبانية بقيمة 32 مليون يورو للمغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وافق المجلس الحكومي الإسباني على منح المغرب 32.3 مليون يورو كدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

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وهذه المساعدة الهادفة لدعم التعاون الأمني الدولي ستقدم من ميزانية وزارة الداخلية الإسبانية، وسيتم تحويلها للسلطات المغربية من أجل دعم جهودها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

واعتبرت الحكومة الإسبانية أن التعاون مع الدول الأخرى يعد أمرا أساسيا من أجل محاربة شبكات تهريب الأشخاص، وكبح تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل فعال.

وينضاف هذا المبلغ إلى مساعدة أخرى بقيمة 26 مليون يورو صادقت عليها الحكومة الإسبانية في 5 يوليو الماضي، وهي موجهة لمساندة المغرب في جهوده الرامية لتعزيز مراقبة حدوده واحتواء الهجرة غير النظامية.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية