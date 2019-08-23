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دار الإفتاء المصرية تحدد شرطا وحيدا يجعل "التاتو" حلالا

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دار الإفتاء المصرية تحدد شرطا وحيدا يجعل
Reuters
وشم
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أفتى أمين الفتوى بدار الإفتاء في مصر الشيخ أحمد وسام، بجواز رسم الـ"تاتو" (الوشم)، عن طريق "المايكرو بليدينج" مؤكدا أنه حلال بهذه الطريقة.

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وأوضح الشيخ أحمد أن الوشم الذي يتم فيه غرز الإبر حتى خروج الدم حرام شرعا، أما "المايكرو بلدينيج"، فإنه يتعامل مع الطبقة الثانية من الجلد فقط، وبالتالي فإنه يزول بعد فترة حوالي 6 أشهر إلى سنتين.

وأشار إلى أن الوشم الحرام هو الذي يتم فيه خرز الإبر في الجلد حتى يخرج الدم، وهذه الطريقة حرام.

المصدر: دار الإفتاء المصرية

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