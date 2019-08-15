سؤال خارج التوقعات يوجه لدار الإفتاء المصرية حول ظهور عورة الرجل أثناء الصلاة

وجه بعض المواطنين في مصر سؤالا خارج التوقعات إلى دار الإفتاء المصرية، بخصوص سلوك ظهر خلال صلاة العيد وأثار جدلا.

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وأجاب مفتي مصر، شوقي علام، على سؤال حول ارتداء بعض المصلين ملابس قصيرة تكشف عوراتهم أثناء السجود خلال الصلاة، حيث ورد السؤال على النحو التالي: "ما حكم انكشاف بعض العورة في الصلاة عند الرجال، حيث يلاحظ عند حضور صلاة الجماعة والجمعة انكشاف بعض الظهر عند بعض المصلين، وبعض الناس يرتدون بناطيل يظهر منها جزء من الأليتين أثناء السجود، فهل صلاتهم صحيحة؟ وماذا لو سارع المصلي بجذب الـ (تي شيرت) أو البنطلون ليغطي ما انكشف منه؟".

وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: "يجب على المسلم أن يراعي ستر عورته في الصلاة مستحضرا وقوفه بين يدي الله عز وجل، متأدبا في حضرته، فإن حدث الانكشاف اليسير لبعض الظهر أو الأليتين أثناء الصلاة فلا تبطل إذا كان ناسيا أو غير متعمد ولا مفرط في ستر عورته، أو سارع بجذب ثيابه لستر ما انكشف منها، ويستحب له إعادة الصلاة خروجا من الخلاف".

المصدر: اليوم السابع