قال سفير "حكومة الإنقاذ الوطني" اليمنية التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) لدى إيران، إبراهيم محمد الديلمي، إن عددا من الدول أبدت رغبتها في إقامة علاقات مع صنعاء.

وصرح الديلمي في مقابلة مع صحيفة "الثورة" اليمنية الموالية للحوثيين، أمس الخميس، بأن هناك "دولا عديدة بدأت تفكر جديا في إعادة العلاقات مع اليمن والاعتراف بالشرعية الحقيقية القائمة حاليا في صنعاء"، مشيرا إلى أن تلك الدول "تنطلق من حسابات متعددة ووفق رؤى ومنهجيات ليست بالضرورة أن تصبغ بصبغة واحدة فلكل زاويته التي ينطلق منها".

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وتابع أن "الدبلوماسية اليمنية" التي تنتهجها "حكومة الإنقاذ الوطني" غير المعترف بها دوليا بدأت تؤتي ثمارها، مضيفا: "سنشهد قريبا مزيدا من التعاطي الجاد والمسؤول من قبل دول ومنظمات متعددة".

وأشاد الديلمي بقرار حكومة صنعاء وإيران تعيين سفيرين متبادلين، واصفا إياه بـ "الشجاع والجريء والمفاجئ" لدول التحالف العربي بقيادة السعودية، واعتبر أن هذا القرار يرمز لـ "بداية انفتاح كبير على دول أخرى".

كما انتقد الديلمي بشدة تصريح سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، بأن حكومة صنعاء لا تملك شرعية لتعيين سفراء لدى دول أخرى، معتبرا إياه "خروجا كاملا عن مقتضيات الدبلوماسية وغباء مفرطا وجهلا متراكما"، ونصح لندن بتعيين سفير آخر "يعرف أصول اللباقة والاعتبارات في ما بين الدول والحكومات".

المصدر: صحيفة الثورة اليمنية