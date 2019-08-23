تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اجتماعا عاجلا، غدا السبت، لمناقشة الشكاوى المقدمة ضد الإعلامية ريهام سعيد.

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وعقد الاجتماع بعد حلقة برنامجها التي تناولت خلالها قضية السمنة ووجهت إهانات بالغة بأوصاف وعبارات لا تليق، وبشكل سبب استياء شديدا بين نساء مصر.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى في تصريح لـ"المصري اليوم"، إنه من المقرر أن يتم استدعاء ريهام سعيد للمثول أمام لجنة للتحقيق في الشكاوى وذلك الساعة الثانية عصر الأحد المقبل.

وتضمنت حلقة من برنامج تقدمه الإعلامية تجريحا واضحا وإهانات بألفاظ صادمة للنساء، وذلك أثناء استعراضها مشكلة السمنة في مصر.

وجاء الهجوم على ريهام سعيد بسبب سخريتها وانتقادها لأصحاب السمنة المفرطة، وقالت في برنامجها: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، وتابعت: "منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

المصدر: المصري اليوم