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مجهولون يفجرون مشفى السلام في ريف الحسكة السورية

أخبار العالم العربي

مجهولون يفجرون مشفى السلام في ريف الحسكة السورية
Reuters ABOUD HAMAM
مقاتلان من "قسد" - أرشيف{
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أقدم مسلحون مجهولون على تفجير مشفى في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف الحسكة شمال شرقي البلاد.

وأفاد المرصد السوري المعارض بأن المسلحين أقدموا على تفجير مشفى "السلام" في قرية الشيخ حمد جنوب بلدة مركدة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بتلغيمه بعبوات ناسفة، ما أدى إلى تدميره بالكامل دون وقوع إصابات.

وأضاف المرصد أن الانفلات الأمني ما زال يقض مضاجع مناطق شمال سوريا في ظل محاولات ضبط الأمن وملاحقة عناصر تنظيم "داعش" وخلايا تابعة لجهات داخلية وخارجية أخرى من قبل "قسد" والتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

المصدر: "المرصد السوري"

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