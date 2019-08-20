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الأمم المتحدة تكشف تفاصيل الاتفاق مع الحوثيين بشأن المساعدات الإنسانية

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الأمم المتحدة تكشف تفاصيل الاتفاق مع الحوثيين بشأن المساعدات الإنسانية
@GermanyUN
مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أورسولا مولر
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كشفت الأمم المتحدة عن تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين برنامج الأغذية العالمي وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن بشأن التعاون في ما يخص المساعدات الإنسانية.

وأوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنساني، أورسولا مولر، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق ينص على "إجراءات لحماية المساعدات الغذائية من الاستخدام لغير أغراضها".

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كما تتضمن الوثيقة نظاما لتحديد المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدات.

وأشارت مولر إلى أن المماطلة في التوصل إلى الاتفاق أدت إلى تعليق المساعدات لـ 850 ألفا من سكان صنعاء قبل شهرين، "والآن سيستأنف تقديم المساعدات الغذائية".

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت الحوثيين، في مايو الماضي، بعرقلة إيصال المساعدات إلى السكان، وقامت بتعليق توزيعها.

المصدر: تاس

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