اتفاق بين برنامج الغذاء العالمي والحوثيين على استئناف توزيع المساعدات

أعلن برنامج الغذاء العالمي وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن توصلهما إلى اتفاق على استئناف توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.

ونشر عضو المجلس السياسي الأعلى لـ"أنصار الله" محمد علي الحوثي على حسابه في "تويتر" بساعة متأخرة من أمس السبت صورة تظهر لحظة التوقيع على الاتفاق، وذكر: "سيتم البدء بتدشين التوزيع بالكاش قريبا بإذن الله بحسب الآلية لدى البرنامج".

تم التوقيع على الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي

وسيتم البدء بتدشين التوزيع بالكاش قريبا باذن الله

بحسب الالية لدى البرنامج pic.twitter.com/nPKyoLMBof — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 3, 2019

من جانبه، وصف المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، إيرفيه فيروسيل، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، الاتفاق المبرم بأنه "خطوة مهمة نحو تأمينات تضمن مساءلة عملياتنا الإنسانية في اليمن".

وذكر المسؤول أن الطرفين يعملان حاليا على تفاصيل تقنية، دون الكشف عن مزيد من المعلومات.

وتم التعليق الجزئي لإيصال المساعدات الغذائية الأممية إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في يونيو الماضي، على خلفية تعرض الجماعة لاتهامات بالاستيلاء على المساعدات.

في المقابل، حملت "أنصار الله" البرنامج الأممي المسؤولية عن تقديم أغذية فاسدة.

المصدر: RT + أسوشيتد برس