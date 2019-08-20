الأمن المصري يقتل 11 إرهابيا في سيناء
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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تمكنت قوات الأمن في مصر من قتل 11 إرهابيا في سيناء، بعد توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذهم إحدى المزارع وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
ووفقا لبيان الداخلية المصرية، فقد تم التعامل مع تلك المعلومات على الفور ومداهمة الوكر المشار إليه. إلا أنه حال شعور الإرهابيين باقتراب القوات الأمنية، قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها، ما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 11 من الإرهابيين، عثر بحوزتهم على 7 بنادق ومسدس وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف.
المصدر: RT
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