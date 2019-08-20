قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، إن قوة عسكرية مشتركة تمكنت من تصفية ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في سلسلة جبال عطشانة بمحافظة نينوى.

وجاء في بيان صحفي صدر عن الخلية الإعلامية، أن العملية العسكرية تمت بدعم جوي من طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

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وذكر البيان أن "قوة مشتركة من اللواء 66 واللواء 22 بالفرقة العشرين، وبناء على معلومات استخبارية، اشتبكت مع عناصر إرهابية في سلسلة جبال عطشانة".

وأضاف البيان: "تمت محاصرة 6 عناصر من داعش، وقد حاولوا الهروب والاختباء في أحد الإنفاق... ووفقا لمعلومات من قيادة عمليات نينوى، فقد تم قصفهم بواسطة طيران التحالف الدولي، ما أسفر عن تدمير النفق وقتل الإرهابيين الذين كانوا بداخله".

المصدر: RT