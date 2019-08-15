الجيش الأمريكي يستهدف "خلايا نائمة لداعش" في العراق بالمدفعية
CENTCOMArabic
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية على موقعها في "فيسبوك" أن وحدات مدفعية أمريكية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" بالقرب من مطار القيارة في العراق بهدف القضاء على "خلايا نائمة" للتنظيم.
وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن العملية التي جرت في محافظة نينوى، تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، شارك فيها جنود أمريكيون من كتيبة المدفعية الميدانية الثانية واللواء القتالي الأول التابع للفرقة 101 المحمولة جوا.
المصدر: القيادة المركزية الأمريكية
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