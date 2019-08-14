كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق، محمد رضا آل حيدر، عن إجراء جديد مهم جدا سيتم إصداره، يتعلق بالسيادة الجوية وحركة الطائرات العسكرية بالأجواء العراقية.

وفي حديث لـ "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، رجح محمد رضا آل حيدر أن يكون ما حصل بمعسكر الصقر ناجم عن استهداف جوي.

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وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع إن "هنالك ضرورة لإفراغ المدن من مخازن الأسلحة سواء التابعة للحشد أو القوات الأمنية"، وخاصة الأسلحة التي لديها صلاحية "بعيدة كالصواريخ والعتاد الثقيل".

وأشار إلى وجود اجتماعات مستمرة بين القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية، من أجل إيجاد بدائل لنقل المعسكرات التي تحوي أسلحة وعتادا ثقيلا من داخل المدن.

وأضاف رئيس اللجنة أن "هنالك إجراء جديدا مهما جدا سيتم إصداره يتعلق بالسيادة الجوية وحركة الطائرات العسكرية بالأجواء العراقية"، لافتا إلى أن لجنة الأمن والدفاع تابعت ومنذ اللحظات الأولى ما حصل بـ "معسكر صقر".

وأكد آل حيدر أنه دعا لأمرين هامين، أولهما "إفراغ المدن من المعسكرات"، والثاني "ضرورة اتخاذ الحكومة إجراء سريعا لمنع الطيران العسكري في الأجواء العراقية، إلا بموافقات عراقية، لاستكمال السيادة على الأجواء والأراضي".

وشدد على أن السيطرة على حركة الطيران العسكري ستجعل العراق قادرا على تمييز أي حوادث تحصل، كما حصل في حادثة "معسكر صقر"، مبينا أنه لا يعلم ما إذا كان الحادث عرضيا أم أنه استهداف.

يذكر أن انفجارا حدث، يوم الاثنين، في مستودعات العتاد والذخيرة داخل "معسكر الصقر" التابع للشرطة الاتحادية جنوبي بغداد، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 29 آخرين بجروح، منهم عدد من أفراد القوات الأمنية و"الحشد الشعبي".

المصدر: "السومرية نيوز"