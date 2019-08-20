بكين تحذر من خطر عودة "داعش" إلى سوريا

اعتبر المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا شيه شياو يان اليوم، أن خطر عودة تنظيم "داعش" إلى نشاطه في سوريا لا يزال قائما، ودعا إلى إحراز تقدم في العملية السياسية بين الحكومة والمعارضة.

وقال شيه للصحفيين بعد محادثاته مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في جنيف اليوم الثلاثاء: "هناك الآن خطر عودة المنظمات الإرهابية مثل "داعش"، نرى بعض المؤشرات إلى ذلك... يجب استكمال الحرب على الإرهاب".

جاء هذا التصريح في الوقت الذي يشن فيه الجيش السوري هجوما واسعا على مواقع للتنظيمات الإرهابية في إدلب شمالي البلاد، وقبل ساعات من انعقاد مجلس الأمن الدولي على المستوى الرفيع لبحث التطورات في الشرق الأوسط.

المصدر: "رويترز"