أمريكية تتطاول على ضابطة في مطار الكويت

تقدمت ضابطة في الشرطة الكويتية بدعوى ضد مسافرة أمريكية تعرضت لها بالإهانة، خلال سفرها عبر مطار الكويت الدولي.

ضابطة الشرطة تعمل في مطار الكويت الدولي وتقدمت ببلاغ إلى مخفر شرطة منطقة جليب الشيوخ، اتهمت فيه مسافرة أمريكية بالتطاول عليها يوم السبت الماضي.

وقالت مصادر أمنية إن الضابطة أفادت في شكواها لرجال الأمن بأن مسافرة أمريكية، تبلغ من العمر 22 عاما، دخلت إلى البلاد عبر تأشيرة سياحية، وعندما طلبت منها الانتظام في الدور تطاولت عليها بالشتائم وقامت بتصويرها.

وأكدت المصادر أن الضابطة سجلت لدى الشرطة قضية إهانة موظف وإساءة استخدام الهاتف.

المصدر: "القبس"