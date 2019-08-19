 
مباشر
عاجل
الرئيس الروسي يتوجه إلى حصن "دي بريغانسون" جنوب فرنسا للقاء نظيره الفرنسي في مقر إقامته

أمريكية تتطاول على ضابطة في مطار الكويت

أخبار العالم العربي

أمريكية تتطاول على ضابطة في مطار الكويت
Reuters Stephanie McGehee
مطار الكويت الدولي- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma3t

تقدمت ضابطة في الشرطة الكويتية بدعوى ضد مسافرة أمريكية تعرضت لها بالإهانة، خلال سفرها عبر مطار الكويت الدولي.

ضابطة الشرطة تعمل في مطار الكويت الدولي وتقدمت ببلاغ إلى مخفر شرطة منطقة جليب الشيوخ، اتهمت فيه مسافرة أمريكية بالتطاول عليها يوم السبت الماضي.

وقالت مصادر أمنية إن الضابطة أفادت في شكواها لرجال الأمن بأن مسافرة أمريكية، تبلغ من العمر 22 عاما، دخلت إلى البلاد عبر تأشيرة سياحية، وعندما طلبت منها الانتظام في الدور تطاولت عليها بالشتائم وقامت بتصويرها.

وأكدت المصادر أن الضابطة سجلت لدى الشرطة قضية إهانة موظف وإساءة استخدام الهاتف.

المصدر: "القبس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

1600 أم يشاركن بفعالية لنشر ثقافة الرضاعة الطبيعية في الفلبين