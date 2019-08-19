إسرائيل تعتقل أردنيا بدعوى محاولته طعن جندي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها ألقت القبض على مواطن أردني بتهمة تخطيطه لتنفيذ عملية طعن ضد جنود لها.

وذكرت الشرطة أن الموقوف هو شاب في سن 21 عاما مقيم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وأنه حاول ليلة 22 يوليو الماضي طعن ضباط طلبوا منه تقديم بطاقة هويته في محطة للحافلات في مدينة الخضيرة.

وقالت الشرطة إن الشاب حاول الهروب من موقع الحادث، لكن الضباط أصابوه برصاصة في ساقه وتم نقله إلى مستشفى.

وأكدت الشرطة أن الشاب اعترف أثناء استجوابه بأنه كان ينوي طعن أي جندي إسرائيلي سيصل المحطة، مشيرة إلى أن محكمة حيفا المحلية ستوجه إلى الموقوف اليوم لائحة اتهامه.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"