شاهد .. طيران الجيش السوري يقصف رتلا تركيا ويمنعه من التقدم إلى خان شيخون!

نشر حساب في مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مصورا قال إنه يوثق توقف رتل كبير للجيش التركي ، فيما تتساقط بالقرب منه قذائف يبدو أنها تحذيرية.

وذكر نشطاء سوريون أن الجيش السوري استهدف الرتل التركي المتجه إلى خان شيخون بنيرانه، وأجبره على التوقف.

طيران الجيش السوري يقصف رتلا تركيا

نشر حساب في مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مصورا قال إنه يوثق توقف رتل كبير للجيش التركي ، فيما تتساقط بالقرب منه قذائف يبدو أنها تحذيرية.https://t.co/6RdahjPCnE#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/VmMl8viV04 — RT Arabic (@RTarabic) August 19, 2019

ويُلاحظ أن رتل الجيش التركي مكون من عدد كبير من العربات المدرعة وآليات عسكرية أخرى وشاحنات وصهاريج وقود.

وكان نشطاء المعارضة السورية أكدوا في وقت سابق أن رتلا تركيا ضخما يتكون من 25 من الآليات والمعدات والشاحنات دخل من معبر باب الهوى الحدودي إلى الأراضي السورية، لكنه توقف بسبب قصف جوي.

المصدر: RT