 
مباشر

أمير الكويت يتعافى من عارض صحي ألم به

أخبار العالم العربي

أمير الكويت يتعافى من عارض صحي ألم به
AFP FETHI BELAID
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma0n

أكد وزیر شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة محمد ضيف الله شرار، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعافى من عارض صحي ألم به.

إقرأ المزيد
وزير خارجية إيران يتمنى الشفاء لأمير الكويت
وزير خارجية إيران يتمنى الشفاء لأمير الكويت

وأشار شرار، إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجرها أمير الكويت (90 عاما) جاءت إيجابية.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت "تعافى من العارض الصحي، وأنه الآن في حالة صحية طيبة".

وأصبح الشيخ صباح أميرا للكويت عام 2006، خلفا لسعد العبد الله السالم الصباح والذي تنازل عن الحكم لأسباب صحية، وكان حينها يشغل منصب رئيس الوزراء، ليزكيه المجلس أميرا للبلاد.

المصدر: كونا + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا