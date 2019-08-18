وزير خارجية إيران يتمنى الشفاء لأمير الكويت

أكد وزير الخارجية الإيراني أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، يعاني الآن من مشاكل صحية لم يكشف عن طبيعتها.

وتمنى محمد جواد ظريف الشفاء العاجل لأمير الكويت، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه الرسمي في "تويتر" عقب مفاوضات أجراها مع ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير خارجيتها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ولم يتطرق ظريف لاحقا في تغريدته إلى موضوع المشاكل الصحية التي يعاني منها الأمير الكويتي البالغ من العمر 90 عاما، ولم تصدر أي تعليقات على الموضوع من الجانب الكويتي.

من جهتها أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ولي العهد الكويتي نواف جابر الصباح أبلغ ظريف رغبة أمير البلاد بلقائه، مضيفا أن اللقاء لم يكن ميسرا بسبب مرضه.

وأضافت الخارجية أن ظريف عبر لولي العهد عن أمله بالصحة لأمير الكويت وشفائه العاجل، معتبرا أنه أحد القادة الحكماء في المنطقة.

Good talks with Kuwaiti Crown Prince & FM. Praying for Emir's speedy recovery.



Stressed that Iran's proposal for Regional Dialogue Forum and non-aggression pact trumps reliance on extraneous actors.



After short stop in Tehran to brief President, embarking on Scandinavian tour. pic.twitter.com/wlo2LzcA9N — Javad Zarif (@JZarif) August 18, 2019

المصدر: RT