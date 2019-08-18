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السيسي يكلف الحكومة بإخلاء القاهرة من الوزارات

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السيسي يكلف الحكومة بإخلاء القاهرة من الوزارات
Reuters Mohamed Abd El Ghany
ميدان التحرير وسط القاهرة
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بتوجيه من الرئيس المصري، كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بسرعة البدء في تطوير ميدان "التحرير" ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حاليا.

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وقال مدبولي في اجتماع للحكومة، إن "ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة".

وأضاف، أن "هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري".

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن عددا من المشاريع الكبرى نفذت في المحافظة، خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بالإضافة إلى العمل حاليا على تنفيذ مشاريع أخرى ضمن خطة التطوير.

وأكد رئيس الوزراء، على أن "ميدان التحرير سيزين بإحدى المسلات، التي يجري العمل على ترميمها، وهي بارتفاع 19 مترا، وكذلك الاهتمام بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع"، مطالبا المشرفين على المشروع، بسرعة الانتهاء من مخطط التطوير.

المصدر: RT

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