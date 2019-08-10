المتحف المصري الكبير يستقبل قطعا أثرية ضخمة (صور)

وصل عدد كبير من القطع الأثرية الضخمة إلى المتحف المصري الكبير، قادمة من متحف ميدان التحرير بهدف ترميمها ثم عرضها عند افتتاح المتحف الكبير الجديد سنة 2020.

وجرت عملية النقل وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار، وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير.

RT

وأفاد مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، الطيب عباس، بأن هذه المنقولات تضم 6 قطع أثرية كبيرة الحجم، من بينها تمثال من الغرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني، يصل وزنه إلى حوالي 6 أطنان، وعمود للملك أمنمحات الثالث من الغرانيت، بطول حوالي 5 أمتار.

RT

من جهته، أوضح مدير الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري، عيسى زيدان، أنه قبل عملية النقل تم عمل تقرير لحالة كل قطعة منفصلة لتثبيت وضعية حفظها بصورة دقيقة، كما أنجز فريق المرممين من وزارة الآثار أعمال التنظيف الميكانيكي للقطع قبل التغليف.

RT

وأكد أنه بعد وصول القطع إلى المتحف المصري الكبير، سيبدأ فريق العمل في أعمال الترميم لكي تكون جاهزة للعرض على الدرج العظيم عند افتتاح المتحف الكبير.

RT

المصدر: RT