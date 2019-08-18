قرقاش يشيد بأمير سعودي نشط على تويتر: سرعة بديهة ومنطق وحضور

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، كما أبدى إعجابه بسداد رأي الأمير في وقت يتسم بكثرة "التحديات والمتربصين".

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر" إن "الأمير عبد الرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوعهما في الدفاع عن وطنه، سرعة بديهة ومنطق وحضور لا يمكن لغريمه أن يتجاهله، في هذه الأوقات الملأى بالتحديات والمتربصين".

الامير عبدالرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوعههما في الدفاع عن وطنه، سرعة بديهة ومنطق وحضور لا يمكن لغريمه أن يتجاهله، في هذه الأوقات الملأى بالتحديات وبالمتربصين أتابع سيف عبدالرحمن بن مساعد البتار ومنطقه في الدفاع عن السعودية وقيادتها بكل إعجاب وتقدير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 18, 2019

وأضاف: "أتابع سيف عبد الرحمن بن مساعد البتار ومنطقه في الدفاع عن السعودية وقيادتها بكل إعجاب وتقدير".

ويعرف عن الأمير السعودي تغريداته التي يدافع فيها عن المملكة السعودية، ولعل أبرزها تغريدته المنشورة في يونيو الماضي التي أشار فيها إلى عدم حياد المقررة الأممية آنييس كالامار في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتغريدة أخرى نشرها الشهر الماضي وانتقد فيها متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

لا أحب حسن نصر الله وأنا ضد سياساته الحالية تمامًا..ولكن مشاعري تجاهكم أسوأ من مشاعري تجاهه..طالما بقيتم محتلين للأراضي العربية وطالما لم تحل قضية فلسطين وتقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.، — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 13 июля 2019 г.

يذكر أن قرقاش كان قد أكد مؤخرا أن "شق الصف السعودي الإماراتي عبر ملفي اليمن أو إيران مستحيل"، مشددا على أن "علاقة البلدين استراتيجية وتحالفهما تعزز بالتضحيات".

المصدر: RT