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قرقاش يشيد بأمير سعودي نشط على تويتر: سرعة بديهة ومنطق وحضور

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قرقاش يشيد بأمير سعودي نشط على تويتر: سرعة بديهة ومنطق وحضور
Reuters JH/SU
أنور قرقاش
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أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، كما أبدى إعجابه بسداد رأي الأمير في وقت يتسم بكثرة "التحديات والمتربصين".

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر" إن "الأمير عبد الرحمن بن مساعد يملك الكلمة والرأي ويطوعهما في الدفاع عن وطنه، سرعة بديهة ومنطق وحضور لا يمكن لغريمه أن يتجاهله، في هذه الأوقات الملأى بالتحديات والمتربصين".

وأضاف: "أتابع سيف عبد الرحمن بن مساعد البتار ومنطقه في الدفاع عن السعودية وقيادتها بكل إعجاب وتقدير".

ويعرف عن الأمير السعودي تغريداته التي يدافع فيها عن المملكة السعودية، ولعل أبرزها تغريدته المنشورة في يونيو الماضي التي أشار فيها إلى عدم حياد المقررة الأممية آنييس كالامار في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتغريدة أخرى نشرها الشهر الماضي وانتقد فيها متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

يذكر أن قرقاش كان قد أكد مؤخرا أن "شق الصف السعودي الإماراتي عبر ملفي اليمن أو إيران مستحيل"، مشددا على أن "علاقة البلدين استراتيجية وتحالفهما تعزز بالتضحيات".

المصدر: RT

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