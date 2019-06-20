نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز تغريدة قديمة لمقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد تعود لعام 2015، للتدليل على عدم حيادها.

وكتبت كالامارد في تغريدتها القديمة تعليقا أرفقته برسم يجمع السعودية بـ"داعش" ويقول: "السعودية تقاضي كل من يقارن منظومتها القضائية بتلك التي لـ"داعش".

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وعلّق الأمير السعودي في سياق نقاش على حسابه في "تويتر"، مشددا على أن أغنيس كالامارد ليست مفوضة من الأمم المتحدة وأن تقريرها الأخير حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي غير ملزم.

رغم وضوح ردي سأرد عليك لمرة أخيرة:-هي ليست مفوضة من الUN وتقريرها غير ملزم ..ولايعتد به في غياب وجهة النظر السعودية..أمّا عدم التعاون معها فقد اظهرت مايوضح (عدم الحياد والحكم السيء المسبق على السعودية)👇وقد أثر هذا بشكل جلي على تقريررها .. مثل ما يؤثر مابين القوسين على آرائك pic.twitter.com/WcS60ZdmON — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 19, 2019

وأضاف أن تغريدة أغنس كالامارد تدل على "عدم الحياد والحكم السيئ المسبق على السعودية"، وأن ذلك "أثر بشكل جلي على تقريرها".

المصدر: RT