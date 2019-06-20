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أمير سعودي ينشر دليلا عمره 4 سنوات ضد أغنيس كالامارد

أخبار العالم العربي

أمير سعودي ينشر دليلا عمره 4 سنوات ضد أغنيس كالامارد
Reuters
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نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز تغريدة قديمة لمقررة الأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد تعود لعام 2015، للتدليل على عدم حيادها.

وكتبت كالامارد في تغريدتها القديمة تعليقا أرفقته برسم يجمع السعودية بـ"داعش" ويقول: "السعودية تقاضي كل من يقارن منظومتها القضائية بتلك التي لـ"داعش".

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وعلّق الأمير السعودي في سياق نقاش على حسابه في "تويتر"، مشددا على أن أغنيس كالامارد ليست مفوضة من الأمم المتحدة وأن تقريرها الأخير حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي غير ملزم.

وأضاف أن تغريدة أغنس كالامارد تدل على "عدم الحياد والحكم السيئ المسبق على السعودية"، وأن ذلك "أثر بشكل جلي على تقريرها".

المصدر: RT

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