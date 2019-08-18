وصل رئيس مجموعة الصداقة بين برلماني روسيا وسوريا النائب في مجلس الدوما دميتري سابلين إلى سوريا، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد ويزور محافظتي طرطوس واللاذقية.

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وقالت رابطة "الأخوة القتالية" الروسية التي يشغل فيها سابيلن منصب نائب الرئيس: "خلال جولته سيزور سابلين إحدى السفن الحربية الروسية قبالة السواحل السورية، كما سيلتقي محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى لتسليمه دعوة لزيارة مدينة سيفاستوبول (في شبه جزيرة القرم الروسية)... ومن المقرر أيضا لقاء سابيلن مع الرئيس السوري بشار الأسد".

وأضافت الرابطة أن سابلين سيزور معسكرا في اللاذقية لاستجمام أبناء شهداء الجيش السوري.

وكانت حكومة سيفاستوبول قد وقعت مع إدارة محافظة طرطوس اتفاقا تعاون ينص على تنفيذ الطرفين مشاريع في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة، وفي المجالين الإنساني والاجتماعي.

وسبق أن قام سابلين بعدد من الزيارات إلى سوريا ضمن وفود روسية، التقى خلالها قيادات البلاد بمن فيهم الرئيس السوري.

المصدر: "نوفوستي"