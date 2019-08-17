الجبير: استقرار السودان جزء مهم في استقرار المنطقة

أكد وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن "المملكة كانت وما زالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره"، مشددا على أن "استقرار السودان جزء مهم في استقرار المنطقة".

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وقال الجبير، أثناء حفل توقيع "الإعلان الدستوري" في الخرطوم، إن "السعودية تتطلع أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق المرحلة الانتقالية".

وأضاف، أن "استقرار السودان هو جزء مهم في استقرار المنطقة".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في العاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، على الإعلان الدستوري بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

وحمل حفل التوقيع اسم "فرح السودان"، ووقعت الأطراف السودانية في 4 أغسطس بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

المصدر: سبق