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المجلس العسكري يسمي الفريق أول جمال عمر وزيرا لدفاع السودان

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المجلس العسكري يسمي الفريق أول جمال عمر وزيرا لدفاع السودان
Reuters Umit Bektas
جنود سودانيون، الخرطوم، 2 مايو 2019
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أفاد مراسلنا في الخرطوم بأن المجلس الانتقالي العسكري السوداني سمى الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع في حكومة المرحلة الانتقالية.

وأضاف المراسل أن "الحرية والتغيير" سمت تاج السر علي الحبر رئيسا للقضاء بعد أن رفض المجلس العسكري في وقت سابق ترشيح عبد القادر محمد أحمد، لهذا المنصب.

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جاء ذلك مع مباشرة السودانيين اليوم السبت في الاحتفال ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين "المجلس العسكري" الحاكم، وقادة الحركة الاحتجاجية للانتقال إلى الحكم المدني في البلاد.

وفي وقت سابق أعلن قادة الحركة الاحتجاجية أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك وهو خبير اقتصادي مخضرم رئيسا للوزراء.

المصدر: RT

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