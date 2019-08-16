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الجيش السوري يستعيد قريتين جديدتين في إدلب

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الجيش السوري يستعيد قريتين جديدتين في إدلب
Reuters OMAR SANADIKI
الجيش السوري- أرشيف
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يواصل الجيش السوري استعادة السيطرة على المزيد من القرى في ريف إدلب الجنوبي مع استمرار المعارك مع مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

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الجيش السوري يسيطر على قرى في ريف إدلب ويتقدم نحو خان شيخون
الجيش السوري يسيطر على قرى في ريف إدلب ويتقدم نحو خان شيخون

واستعادت وحدات من الجيش السوري اليوم الجمعة السيطرة على بلدتي مدايا وتل الأرجحي في ريف إدلب الجنوبي، وأشارت "سبوتنيك" نقلا عن قائد ميداني إلى أن "المساحة الكلية للأراضي المحررة بلغت حوالي سبعة كيلومترات مربعة" هناك.

ولفتت إلى أنه سبق تحرير القرى معارك شرسة مع مقاتلي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، ما أسفر عن تصفية العديد منهم كما تم الاستيلاء على كمية كبيرة من المعدات العسكرية لديهم.

ويقترب الجيش السوري من مدينة خان شيخون الاستراتيجية، وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أمس الخميس، إن القوات السورية انتزعت قرى كفر عين، وخربة مرشد، والمنطار وتل عاس بريف إدلب، من مسلحي "النصرة" بعد القضاء على آخر تجمعاتهم والمجموعات التي تتبع لهم هناك.

ووفقا لوكالة أنباء "فرانس برس" نقلا عن نشطاء، فإن القوات السورية تتقدم ميدانيا منذ عدة أيام، وباتت على مسافة أقل من ثلاثة كيلومترات من خان شيخون من الجهة الشمالية الغربية.

وتكمن أهمية هذه المدينة استراتيجيا في موقعها على طريق سريع رئيس يمر بإدلب ويربط دمشق وحلب.

المصدر: وكالات

 

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