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الجيش السوري يسيطر على قرى في ريف إدلب ويتقدم نحو خان شيخون

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الجيش السوري يسيطر على قرى في ريف إدلب ويتقدم نحو خان شيخون
AFP Omar haj kadour
أرشيف - محافظة إدلب في سوريا
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استعادت وحدات من الجيش السوري السيطرة على قرى في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى اقترابها من مدينة خان شيخون الاستراتيجية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن القوات السورية انتزعت قرى كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس بريف إدلب، من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" بعد القضاء على آخر تجمعاته والمجموعات التي تتبع له فيها.

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ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "قواتنا المسلحة العاملة في محافظة حماة استعادت السيطرة على كفر عين، خربة مرشد، المنطار، تل عاس"، مؤكدا أن العمليات أسفرت عن "تكبيد التنظيمات الإرهابية التي كانت متمركزة هناك خسائر كبيرة في المعدات والأفراد".

ووفقا لوكالة أنباء "فرانس برس" نقلا عن نشطاء، فإن القوات السورية تتقدم ميدانيا منذ ثلاثة أيام، وباتت على مسافة ثلاثة كيلومترات من خان شيخون من الجهة الشمالية الغربية.

وتكمن أهمية هذه المدينة استراتيجيا في موقعها على طريق سريع رئيس، يمر بإدلب ويربط بين دمشق وحلب.

المصدر: وكالات

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