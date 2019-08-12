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وزير الدفاع السوري يزور بلدة استراتيجية في إدلب بعد طرد المسلحين منها (فيديو)

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زار وزير الدفاع السوري العماد، علي أيوب، وبتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد بلدة الهبيط الاستراتيجية بريف إدلب شمال سوريا، بعد ساعات من تحريرها من المجموعات المسلحة.

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والتقى وزير الدفاع السوري، أمس الأحد، الجنود الذين شاركوا في عملية تحرير البلدة من المجموعات المسلحة بعد أن ألحقوا خسائر كبيرة في صفوفهم، مهنئا الجميع بعيد الأضحى المبارك وبالانتصارات التي تتحقق على التنظيمات الإرهابية وداعميها.

واستمع العماد أيوب من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن سير المعارك وخطوط التمركز الجديدة بعد تطهير الهبيط واطلع بشكل ميداني ومباشر على واقع البلدة التي حولتها المجموعات المسلحة إلى شبكة من الأنفاق والدشم والتحصينات.

وزير الدفاع السوري يزور بلدة استراتيجية في إدلب بعد طرد المسلحين منها (فيديو)
وزير الدفاع السوري يزور بلدة استراتيجية في إدلب بعد طرد المسلحين منها (فيديو)

المصدر: سانا

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