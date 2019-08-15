وزير الزراعة المصري يعلق على فحص القمح القادم من روسيا بعد الانفجار

أكد وزير الزراعة المصري، عز الدين أبو ستيت، عدم التهاون في قضية سلامة المنتجات المستوردة، وأن الحجر الزراعي يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب، بما فيها القمح الوارد من روسيا.

وأشار أبو ستيت، إلى أن الإجراءات تأتي لضمان خلو المنتجات الزراعية المستوردة من "الآفات الحجرية"، التي قد تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، وأن هذه الإجراءات يقوم بها الحجر حتى من قبل الانفجار الأخير.

وقال: "الحجر الزراعي يفحص السلع الزراعية الواردة من كل دول العالم، بما في ذلك الدول التي لها نشاط نووي".

وكلف وزير الزراعة، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار، بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روسيا للتأكد من عدم تأثر المناطق الزراعية في روسيا بالانفجار الأخير، حتى يتسنى اتخاذ أي إجراءات إضافيه إذا لزم الأمر.



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ناصر حاتم

المصدر: RT