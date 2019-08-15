 
مباشر

وزير الزراعة المصري يعلق على فحص القمح القادم من روسيا بعد الانفجار

أخبار العالم العربي

وزير الزراعة المصري يعلق على فحص القمح القادم من روسيا بعد الانفجار
Reuters Ilya Naymushin
حقول القمح الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9lo

أكد وزير الزراعة المصري، عز الدين أبو ستيت، عدم التهاون في قضية سلامة المنتجات المستوردة، وأن الحجر الزراعي يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب، بما فيها القمح الوارد من روسيا.

وأشار أبو ستيت، إلى أن الإجراءات تأتي لضمان خلو المنتجات الزراعية المستوردة من "الآفات الحجرية"، التي قد تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، وأن هذه الإجراءات يقوم بها الحجر حتى من قبل الانفجار الأخير.

وقال: "الحجر الزراعي يفحص السلع الزراعية الواردة من كل دول العالم، بما في ذلك الدول التي لها نشاط نووي".

وكلف وزير الزراعة، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار، بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روسيا للتأكد من عدم تأثر المناطق الزراعية في روسيا بالانفجار الأخير، حتى يتسنى اتخاذ أي إجراءات إضافيه إذا لزم الأمر.

إقرأ المزيد
ممثلو الطاقة الذرية في مصر يفحصون شحنات القمح القادمة من روسيا
ممثلو الطاقة الذرية في مصر يفحصون شحنات القمح القادمة من روسيا

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا