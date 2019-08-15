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ممثلو الطاقة الذرية في مصر يفحصون شحنات القمح القادمة من روسيا

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ممثلو الطاقة الذرية في مصر يفحصون شحنات القمح القادمة من روسيا
RT
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قالت وزارة الزراعة المصرية إن ممثلي الطاقة الذرية في مصر يتواجدون في الموانئ لفحص شحنات القمح القادمة من روسيا، وذلك بعد الانفجار الذي وقع شمال روسيا.

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وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، أحمد العطار، إنه جرى تشديد الإجراءات الاحترازية في الموانئ حول استيراد القمح من روسيا، وتمثل في فحص السلع الزراعية المقبلة للتأكد من خلوها من أي إشعاع ذري أو نووي ناتج عن الانفجار الذي حدث مؤخرا.

وأضاف العطار أنه جرت أيضا مخاطبة مسؤولي التمثيل التجاري في روسيا، للتأكد مما إذا كان القمح المستورد من هناك يأتي من مناطق طالها الإشعاع أم لا.

وأوضح وفقا لموقع "القاهرة 24" المصري، أن هناك ممثلين من هيئة الطاقة الذرية المصرية لتحليل شحنات القمح الواردة من روسيا.

المصدر: الوطن + القاهرة 24

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