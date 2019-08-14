رئيس مفاعلات أنشاص الذرية المصرية: افتراض مخاطر على مصر جراء انفجار روسيا يثير السخرية

انتقد الدكتور سامر مخيمر، رئيس هيئة مفاعلات أنشاص الذرية المصرية والخبير فى الطاقة النووية، حملة التشويه الغربية ضد روسيا على خلفية حادث الانفجار في قاعدة عسكرية شمال غرب البلاد.

وقال مخيمر في حديث لـ RT، إن ربط الغرب بين انفجار محدود في قاعدة عسكرية، وهو حادث عرضي متكرر في دول عديدة، وبين مخاطر بعيدة كل البعد عن الحدوث في الواقع، هو تصيد وربط في غير محله.

وشدد على أن "المنظومة الروسية في تأمين منشأتها لا يمكن التشكيك بها، لأنها منظومة جيدة والكل يعلم ذلك".

وتابع أن "افتراض مخاطر، لن تحدث، على مصر، يثير سخرية المختصين، لكن القصد منه مخاطبة جمهور معين لا يتمتع بالوعي الكافي".

القاهرة- ناصر حاتم

المصدر: RT