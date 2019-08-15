سوريا.. تداول صورة منسوبة للطيار الأسير لدى "النصرة"

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها تعود للطيار السوري الذي أسقطت طائرته الحربية مساء الأربعاء.

وأفادت حسابات قريبة من جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، أن الصورة المتداولة هي للطيار الذي أسقطت طائرته أمس جنوب إدلب.

صورة الطيار الاسير



الطيار هو المقدم "محمد احمد سليمان" من مرتبات اللواء 70



الانباء تشير الى ان الطيار من البصيرة في دير الزور pic.twitter.com/F1wimYrHga — احمد السوري (@OlRvU7R5QeUZT0K) 15 августа 2019 г.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أكدت وكالة "سانا" السورية: "تعرضت إحدى طائراتنا الحربية، التي كانت مكلفة اليوم 14 أغسطس بمهمة تدمير مقرات "جبهة النصرة" في منطقة التمانعة، للإصابة بصاروخ مضاد للطيران أطلقته التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة في تلك المنطقة، ما أدى إلى إسقاط الطائرة"، مضيفة أن مصير الطيار لا يزال مجهولا.

وحسب المصادر المعارضة، فقد سقطت الطائرة قرب بلدة خان شيخون، التي يسيطر عليها الملسحون ويخوض الجيش السوري حاليا المعارك لاستعادتها.

المصدر: "تويتر" + وكالات