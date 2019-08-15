بوغدانوف يبحث مع وفد كردي الوضع في سوريا

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع وفد "المجلس الوطني الكردي"، تطورات الوضع في سوريا.

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن اللقاء بين نائب الوزير الروسي، والوفد المعارض السوري برئاسة كميران حاجو، تخلله تبادل صريح للآراء حول تطورات الوضع في سوريا، وطرق تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وبحسب البيان، فقد أكد ميخائيل بوغدانوف، تمسك موسكو بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واحترام الحقوق المشروعة لجميع مكونات شعبها العرقية والدينية.

المصدر: نوفوستي