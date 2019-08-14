الجيش السوري يتابع تقدمه لاستعادة خان شيخون بريف إدلب

سيطر الجيش السوري على بلدة كفرعين، أمس الثلاثاء، في سياق عملياته المستمرة على محور خان شيخون بريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.

وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش السوري تابعت عملياتها العسكرية على محور مدينة الهبيط، مقلصة المسافة التي تفصلها عن مدينة خان شيخون لنحو 7 كم، بعدما سيطرت على بلدة كفرعين شرق الهبيط بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش تسعى لتوسيع نطاق سيطرتها حول مدينة الهبيط الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي، وتعمل على السيطرة على القرى والمزارع المحيطة بالمدينة من أجل تطويق المسلحين في ريف حماة الشمالي وقطع خطوط إمداداتهم القادمة من ريف إدلب الجنوبي.

المصدر: وكالات