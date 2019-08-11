 
مباشر

الجيش السوري يسيطر على الهبيط ويقترب من مدينة استراتيجية في ريف إدلب الجنوبي

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يسيطر على الهبيط ويقترب من مدينة استراتيجية في ريف إدلب الجنوبي
Reuters OMAR SANADIKI
جندي سوري - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m8yk

أعلن الجيش السوري سيطرته على بلدتين وتل في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي جبهة النصرة والفصائل المسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري أن وحدات الجيش العاملة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي أحكمت سيطرتها التامة على كل من "تل سكيك وبلدتي سكيك والهبيط"، لتقترب بذلك من مدينة خان شيخون الاستراتيجية بالنسبة لفصائل المعارضة في ريف إدلب الجنوبي.

وأشار المصدر إلى أن السيطرة جاءت بعد معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة المتمركزة هناك.

إقرأ المزيد
الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب
الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

وحقق الجيش السوري خلال أكثر من تسعين يوما من عملياته في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي تقدما، تمكن من خلاله من استعادة عدد من القرى والبلدات، مستفيدا من سلاحي المدفعية والصواريخ والطيران.

واستعادت وحدات الجيش خلال الأيام القليلة الماضية السيطرة على قرى وبلدات تل ملح والجبين وحصرايا والأربعين والزكاة والصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات في ريف حماة، بعد معارك ضارية سقط خلالها العشرات من أفراد القوات الحكومية والفصائل السورية المسلحة.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مواطن مغربي يطلب ترخيصا من السلطات للمشي على الرصيف!